CHP’li Özçağdaş'tan E-imza Uyarısı: 'Dijital Egemenlik Tehdit Altında'

CHP’li Özçağdaş'tan E-imza Uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Avrupa Birliği'nin 'eidas 2.0' sürümüne geçişine karşın Türkiye'de biyometrik doğrulama, parmak izi, yüz ve iris tanıma gibi güvenlik önlemlerinin bulunmadığını açıkladı.

Özçağdaş, yaptığı basın açıklamasında bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanması yoluyla sahte belgeler düzenleyerek, sistemlere yetkisiz erişim sağladığını dile getirdi. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesi önünde konuşan Özçağdaş, Türkiye'de son günlerde dijital sahtekarlığın artış gösterdiğini belirtti.

Açık Dijital Saldırı

Son soruşturmalarla 190 kişinin nitelikli dolandırıcılık ve bilişim suçlarından tutuklandığını hatırlatan Özçağdaş, BTK ve YÖK gibi kamu kurumlarının dijital sistemlerine saldırı yapıldığını ve 400 akademisyenin bu yollarla unvan aldığını ifade etti.

Özçağdaş, bu olayların sadece eğitim alanıyla sınırlı olmadığını ve Türkiye'nin dijital egemenliğinin tehdit altında olduğunu vurguladı. "Bu, ulusal bir güvenlik krizidir. Türkiye'nin dijital altyapısı ciddi şekilde tarumar edilmiştir," dedi.

Yetersiz Güvenlik Önlemleri

Özçağdaş, daha önce karşılaşılan e-imza sorunlarının çözümüne yönelik hiçbir ilerleme kaydedilmediğinin altını çizerek, gerekli reformların yapılmadığını ifade etti. Avrupa Birliği standartlarıyla herhangi bir uyum sağlanmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, bu durumun yapısal bir krizi beraberinde getirdiğini söyledi.

Son olarak, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesinin çok boyutlu bir sorun olduğunu kaydeden Özçağdaş, bu konuların parti olarak yakından takip edileceğini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasının kopyalanarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesi önünde basın açıklaması yaptı.