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CHP'li Özkan, Arazi Toplulaştırmasında Çiftçilerin Mağdur Olmaması Gerektiğini Vurguladı

Kırklareli Milletvekili Özkan, zorunlu arazi toplulaştırmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:16
CHP'li Özkan, Arazi Toplulaştırmasında Çiftçilerin Mağdur Olmaması Gerektiğini Vurguladı

CHP'li Özkan'dan Arazi Toplulaştırmasına Eleştiri

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, zorunlu arazi toplulaştırması uygulamasının Trakya'da çiftçileri olumsuz etkilediğini dile getirerek, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Mağduriyetler Yaşanıyor

Özkan, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kırklareli’ndeki köylerde arazi toplulaştırılması nedeniyle çeşitli mağduriyetlerin yaşandığını vurguladı. 24 köy ve mahallenin zorunlu toplulaştırma kararı alındığını ifade etti.

Tarımsal Verimlilik Ortada

Uygulamanın tarımsal üretimde verimliliği artırma amacı taşıdığı belirtilse de Özkan, çiftçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Hazine arazilerinin arazi işleyen çiftçilere verilmesi yerine büyük parseller halinde satışa sunulacağını öne sürdü.

Büyük Şirketler Ele Geçiriyor

Trakya'daki tarım arazilerinin büyük bir kısmının büyük şirketler tarafından ele geçirildiğini belirten Özkan, "Trakya çiftçisi zorunlu arazi toplulaştırılması kararnamesinin iptalini istiyor. Çiftçilerimiz, atalarından kalan tarlalarında hayatlarını sürdürmek istiyor," şeklinde konuştu.

Çiftçilerin Feryadına Kulak Verin

Özkan sözlerine şu şekilde devam etti: "Bırakın çiftçimiz çoluk çocuğuna bir parça ekmek götürsün. Atalarından, babalarından kalan tarlalarında hayatlarını devam ettirsinler. Gazi Mustafa Kemal'in 'Köylü milletin efendisidir' sözünün unutulmasına neden olmayın."

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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