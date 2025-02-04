CHP'li Öztürkmen, Kayıt Dışı Akaryakıt Takip Sistemi'nin Maliyetini Eleştirdi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kayıt dışı akaryakıt takibi amaçlı kurulan sistemin maliyetinin devlet bütçesi yerine vatandaşın sırtına yüklendiğini vurguladı. Öztürkmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın toplantısında, 2023 yılında yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda mükelleflerin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Araç sahiplerinin, kayıt ve montaj işlemlerini belirtilen sürede tamamlamamaları durumunda, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları ile karşılaşacaklarını ifade eden Öztürkmen, hükümetin, akaryakıt piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi azaltma çabası için faturayı vatandaşlara kestiğini ileri sürdü.

Öztürkmen, UTTS çiplerinin 2 bin 791 lira gibi yüksek bir fiyatla satıldığını ve uzmanların ifadelerine göre bu çiplerin toplu alımlarda 5,5 lira maliyetle üretildiğini belirterek, arada yaklaşık 500 katlık bir fiyat farkının bulunduğunu dile getirdi.

Çiplerin kim tarafından üretildiği, maliyetlerinin ne kadar olduğu ve nasıl bir ihale süreci ile tedarik edildiği konusunda belirsizlikler bulunduğunu savunan Öztürkmen, şu noktaları da gündeme getirdi:

"Amaç vergi kaçağını önlemek ise, vergi mükellefi olmayanlara ait araçlar neden bu sistemi kullanmak zorunda? Bunun ardında, benzin istasyonlarındaki tüm pompalara UTTS kurulmasını sağlayarak daha fazla ekipman ve sistem satışından mı faydalanmak var? Mevcut taşıt tanıma sistemleri zaten vergi kaybının önlenmesi için işlevselken, ek bir maliyet çıkartılmasının nedenini anlamak güç. Aracınızı satıp yeni bir araç aldığınızda mevcut cihazın yeni araca takılmasına izin verilmemesi, sürekli cihaz satılmasını sağlamak amacı taşıyor mu? UTTS için bir ihale yapıldı mı? İhaleye kimler katıldı?"