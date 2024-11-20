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CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Soru Önergelerine Yanıt Vermemesini Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın yazılı soru önergelerine olan duyarsızlığını eleştirerek veriye dayalı yanıt eksikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:49
CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Soru Önergelerine Yanıt Vermemesini Eleştirdi

CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Belirtilen Zaman Diliminde Yanıt Vermediğini Vurguladı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergelerine ya yanıt alamadığını ya da veriye dayalı yanıtların verilmediğini duyurdu. Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa'nın 98'inci maddesi uyarınca milletvekillerinin en geç 15 gün içinde yanıtlanmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bakanlara yazılı soru önergeleri sunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Pala, milletvekilliği sürecinde bakanlıklara 100'ün üzerinde soru önergesi verdiğini, bunların büyük bir çoğunluğunun Sağlık Bakanlığı'na yöneltildiğini belirtti. Ancak Anayasa'da tanımlanan bu yükümlülüklere karşın, başta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu olmak üzere bakanların çoğunun Anayasa'ya uygun yanıtlar vermediğini eleştirdi.

2023 Verilerine Dayalı Soru Önergeleri Yanıtsız Kaldı

Pala, Sağlık Bakanı'na yönelttiği soru önergeleri arasında 2019'dan itibaren aşı yapılmayan çocuk sayısı, sağlık çalışanlarına yemek hizmeti, Bursa'daki hastanelerin fiziki yetersizliği, sağlık çalışanlarının intiharına yönelik tedbirler gibi önemli konular bulunduğunu vurguladı. Ancak bu iddialara dair ya yanıt alamadığını ya da yetersiz verilerle karşılaştığını aktardı.

Pala, hükümet yetkililerinin Anayasa'daki düzenlemelere uygun yanıt vermemesini kabul edilemez buldu. Pala, “Bu durum, milletvekillerinin yürütmeyi denetleme yetisini büyük ölçüde zayıflatmaktadır. Ancak biz, tüm olumsuzluklara rağmen sağlık alanındaki sorunları veriye, bilgiye ve gözleme dayalı olarak toplumla paylaşmaya devam edeceğiz.” diyerek kararlılığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

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