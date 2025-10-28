CHP'li Suat Özçağdaş: Nafi Atuf Kansu Gibi Devlet Adamlarına İhtiyacımız Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Nafi Atuf Kansu anmasında, Kansu'nun eğitim tarihindeki rolünü ve Cumhuriyet değerlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:24
CHP'li Suat Özçağdaş, Nafi Atuf Kansu'yu Andı

Cebeci Asri Mezarlığı'nda anma töreni

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki partililerle Cebeci Asri Mezarlığı'nda siyasetçi Nafi Atuf Kansu için düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende konuşan Özçağdaş, Kansu'nun milletvekilliğinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli eğitim müsteşarı olduğunu anımsatarak, yaptığı hizmetleri anlattı.

"Yazdıklarıyla, kurduklarıyla, örnek oluşturduklarıyla Nafi Atuf Kansu gibi devlet adamlarına ihtiyacımız var, onları özlüyoruz." dedi.

Özçağdaş, Kansu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının temelinin atılmasında ana unsur olduğunu belirterek, "Türkiye'de geçmişten bu yana neleri kaybettiğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız." diye konuştu.

Cumhuriyet'in temel ihtiyacının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek" olduğunu vurgulayan Özçağdaş, sözlerine şunları ekledi:

"Yazdıklarıyla, kurduklarıyla, örnek oluşturduklarıyla Nafi Atuf Kansu gibi devlet adamlarına ihtiyacımız var, onları özlüyoruz. Onların kurduğu bu Cumhuriyet'i ve milli eğitim sistemini yeniden kurmak için çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Özçağdaş'ın konuşmasının ardından Kansu ve hayatını kaybeden tüm eğitimciler için dua okundu.

