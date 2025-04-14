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CHP'li Suat Özçağdaş'tan Proje Okulları İçin Eleştiri ve Hukuki Adımlar

CHP'li Suat Özçağdaş, proje okulları için öğretmen atamalarını durduracaklarını ve TBMM'ye önerge sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:56
CHP'li Suat Özçağdaş'tan Proje Okulları İçin Eleştiri ve Hukuki Adımlar

Özçağdaş, Proje Okulu Öğretmen Atamalarını Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kadıköy Anadolu Lisesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları"nda gerçekleştirilen öğretmen atamalarına karşı hukuki mücadelenin başlatılacağını duyurdu.

Proje Okullarında Problemler Var

Özçağdaş, Türkiye genelinde 2 bin 153 proje okulunda 80 bin öğretmen ile 5 binden fazla yönetici çalıştığını belirterek, bu okullarda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Öğretmen atamalarının üniversite sınavı öncesine denk geldiğini ifade eden Özçağdaş, "Bu okullarda okuyan öğrenciler üniversite sınavına hazırlanıyor. Bekleyebilirdiniz. Şimdi bu öğretmenler açıkta kalınca il emrine verilecekler. Aileleriyle birlikte yaşadıkları şehirlerden uzaklaştırılacaklar." dedi.

Hukuki Yollar ve TBMM Önergesi

CHP'nin proje okullarına karşıt duruşunu vurgulayan Özçağdaş, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyoruz. Sayın Bakanın bu atamasını durdurmak için hukuki yolları kullanacağız. Aynı zamanda perşembe günü TBMM'ye bir araştırma önergesi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kamusal Eğitim Vurgusu

Özçağdaş, proje okul uygulamasına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin evine yakın, nitelikli, parasız ve kamusal bir eğitimden yararlanabilmesi lazım." diye ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 3), Kadıköy Anadolu Lisesi önünde düzenlenen basın...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 3), Kadıköy Anadolu Lisesi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşma yaptı.

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