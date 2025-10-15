CHP'li Suat Özçağdaş: Zorunlu Eğitim Tartışmaya Açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, zorunlu eğitimin önemine vurgu yaparak AK Parti'yi eleştirdi; eğitimde memnuniyetsizlik ve fırsat eşitsizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:41
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, zorunlu eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Önem ve öncelik vurgusu

Özçağdaş, zorunlu eğitimin bir ülkenin geleceğini şekillendirmek için yapılan önemli bir hukuki düzenleme olduğunu belirtti. Zorunlu eğitimin ekonomik, dini, etnik ve diğer kimlikler yerine yurttaş olma kimliğini öne çıkardığını ifade etti.

Çocukların belirli bir yaşa kadar herkes için fırsat eşitliği sağlanmasının temel koşulunun zorunlu eğitim olduğunu vurguladı.

Hükümete yönelik eleştiri

Suat Özçağdaş, AK Parti iktidarı tarafından zorunlu eğitimin tartışmaya açıldığını savundu. CHP olarak Türkiye'nin geleceğinde en önemli sorunlardan birinin eğitim olduğunu gördüklerini söyledi.

Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de eğitim maalesef AK Parti'nin her 5 seçmeninden 4'ünün, yüzde 81'inin memnun olmadığı, tüm Türkiye'deki seçmenlerin yüzde 90'ından fazlasının çöküşte olduğunu söylediği bir sistem haline gelmiş durumda. Yandaşı olan kurumlarla beraber bu ülkenin yoksul çocuklarını zorunlu eğitimden koparmaya çalışıyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

