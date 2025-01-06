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CHP'li Ulaş Karasu'dan Yüksek Hızlı Tren İhalesine Sert Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:27
CHP'li Ulaş Karasu'dan Yüksek Hızlı Tren İhalesine Sert Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesine dair eleştirilerde bulundu. Karasu, "Bu ihaleyle ilgili suç duyurumuzu yaptık. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa, ihalenin derhal iptal edilmesi lazım." dedi.

İhale Süreci ve Şeffaflık

Karasu, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2025 bütçesinin görüşüldüğü sırada ihalenin açık ve şeffaf yapılması çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, "İhale yılın son gününde yapıldı. Bir gün sonra fiyat farkı oluşuyordu. Firmaların cebine 7 milyar lira daha kaynak aktardılar. İki gün beklemiş olsalardı, devlet en azından 7 milyar lira kazanca uğramış olacaktı." ifadelerini kullandı.

Mersin ve Otoyol Projesine Dikkat Çekti

Karasu, Mersin'in eşsiz güzellikte sahilleri ve 2 milyon nüfusuna rağmen cezalandırıldığını öne sürdü. Ayrıca, Mersin'in ilçelerini bağlayacak olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin ihalesine yönelik de şunları söyledi: "İhalesi yapılan bu yolla ilgili 2021'den bu yana hiçbir çalışma yapılmadı, yola asfalt dökülmedi."

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