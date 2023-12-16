CHP'li vekil Saadet Partisi'ne geçti

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaptığı konuşma sonrası fenalaşan hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'in kısa süre sonra yaşamını yitirmesi Saadet ve Gelecek Parti'lerinin kurmuş olduğu grup düşmüştü.

Meclis içerisinde grup kurulabilmesi için en az 20 milletvekili şartı bulunuyor.

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi sonucu Saadet Partisi'nin kurmuş olduğu grubun sayısı da 19'a düşmüştü. CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçmesi ile sayı tekrardan 20'ye yükselmiş oldu.

Ali Fazıl Kasap "Vicdani sorumluluk hissettim grubun düşmemesi için Saadet Partisi'ne geçtim." ifadeleri ile parti değişikliği yaptığını beyan etti.