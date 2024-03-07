CHP'li vekilin odasında unuttuğu 250 bin doların sahibi kim? Kurtulmuş'tan flaş açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'li Milletvekili Seyit Torun'un Odasındaki Paranın Soruşturulması Talimatı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un odasında bulunan 250 bin dolar nakit parayla ilgili soruşturma talimatı verdi. Parayı içeren siyah poşetin bulunduğu iddiasının ortaya çıkmasının ardından, Kurtulmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir iddia. Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Genel Sekreterimize talimat verdim. Hemen muhakkik tayin ederek, bunun ne olduğunu, ilgili görüntüleri de izleyerek, oradaki görevli arkadaşların ifadelerine de başvurarak bir çalışma yapılıyor. Zannediyorum kısa bir süre içinde rapor hazırlanır." dedi.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM odasında bulunan ve 3 hafta önce ortaya çıkan 250 bin doların siyah poşet içindeki olayı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla soruşturulacak.