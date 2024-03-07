CHP'li vekilin odasında unuttuğu 250 bin doların sahibi kim? Kurtulmuş'tan flaş açıklama

CHP’li bir vekilin odasında 250 bin dolarlık poşetin bulunması TBMM’yi karıştırdı. Bu iddiayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş basına açıkladı. Kurtulmuş, olayın aydınlatılması için genel sekreterliğe soruşturma başlatması için emir verdiğini belirtti. Kurtulmuş, “Bu bir iddia. Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Hemen muhakkik tayin ederek, bunun ne olduğunu, ilgili görüntüleri de izleyerek, oradaki görevli arkadaşların ifadelerine de başvurarak bir çalışma yapılıyor.” ifadelerini kullandı