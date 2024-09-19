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CHP'li Zeybek'ten Arnavutköy İmar Planlarına Sert Tepki

Gökan Zeybek, Arnavutköy imar planlarının iptal edilmesi gerektiğini vurguladı; hukuksuzluğa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:19
CHP'li Zeybek'ten Arnavutköy İmar Planlarına Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'ten İmar Planları Hakkında Eleştiriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Arnavutköy imar planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mahkeme Kararlarına Aykırı Planlar

Zeybek, Bakanlığın, mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardığını belirtti ve bu durumun ciddi bir hukuksuzluk olduğunu ifade etti.

Yazılı açıklamasında, İstanbul Arnavutköy ilçesinin Boyalık ve Baklalı mahalleleri ile Yenişehir rezerv yapı alanındaki imar ve uygulama planlarının yeniden askıya alındığını belirten Zeybek, "Bu planlar Kanal İstanbul projesinin bir parçasıdır ve mahkeme kararlarına aykırı olarak hazırlanmıştır." dedi.

İptal Edilmesi Gereken Planlar

Zeybek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bakanlık, mahkeme tarafından iptal edilen Kanal İstanbul planlarını tekrar hayata geçirmeye çalışıyor. Bu durum, İstanbul'a karşı bir ihanet projesidir. Mevzuata aykırılığı mahkemece kanıtlanmış bu planların derhal iptal edilmesi şarttır."

Gökan Zeybek'in açıklamaları, konunun kamuoyunda tartışmalara yol açmasına sebep oldu ve imar planlarının iptali hususundaki talep kamuoyunda yankı buldu.

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