CHP Lideri Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun yanı sıra, diğer ilçe belediye başkanları ile söz konusu durumu değerlendirdi.

İmamoğlu'nun Durumuna Dair Açıklamalar

Özel, yaptığı açıklamada, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yürütülecek olan çalışmaları ve ilerleyen günlerde takip edecekleri duruşmaları da anlattı. “Salı günü Çağlayan Adliyesi'nde Ümit Özdağ'ın duruşmasını, çarşamba günü burada, Silivri İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ın duruşmasını takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Nemeyi Yolsuzluk İddiaları Üzerine İddialar

Özel, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini vurgulayarak, “15,5 milyon kişi vermişiz o görevi ona. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, yolsuzluk iddialarında gizli tanıkların yalan söylediğini öne sürdü ve İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmayı eleştirdi.

Jammer Tartışmaları ve Güvenlik Önlemleri

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun yanında götürülen jammer konusunda da açıklamalarda bulundu. “Ekrem İmamoğlu'nun yanında götürülen jammer, korumasının görevidir.” dedi. Sinyal kesicinin koruma amaçlı olduğuna dikkat çekti ve “Jammer almak yasa dışı bir iş değil.” ifadeleriyle savunmasını sürdüren Özel, bu tür güvenlik önlemlerinin bir belediye başkanının koruma ekibinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Vatandaşların Tepkisi

Özel ziyaret sonrası aracına yöneldiği sırada bir vatandaşın “1 Mayıs'ta Taksim çağrısı yapması gerektiğini” belirtmesi üzerine, “Sendikalar Taksim'e çağırırsa ben de çağırırım.” yanıtını verdi. Özel, sendikaların bağımsız bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.