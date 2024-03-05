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CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik” ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.03.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:00
CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik” ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingte vatandaşlara hitap etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bedelli askerlik yapan vatandaşları hedef alan sözlerine sert bir tepki gösterdi. CHP Lideri Özel, " Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" demişti. 

ERDOĞANDAN BEDELLİ ASKERLİK YANITI

Bu sözler üzerinden Özel'e yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. 

Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Şimdi çıkmış 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağa babaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASET YAPMA USULÜ VARDI!

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Biliyorsunuz pek anlaşamazdık” diyen Erdoğan, “Bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal’in kendine has bir siyaset yapma usulü vardı” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Şunu burada açıkça ilan etmek isterim. 85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın her bir ferdinin oyuna talibiz” diye konuştu.

ERDOĞAN SİVAS MİTİNG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ana hatları ise şu şekildeydi:

"Bu şehirden aldığımız ilhamla, ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Ne zaman bu anlayışı kalbimizde yaşattıysak cihana hükmettik. Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak, her birimiz kendi benlik davamıza kapıldıysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Cumhuriyetimizin ilk asrında yürütülen kavgaların, yaşanan krizlerin, terörün ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Girerken emniyet teşkilatına sordum. Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim, 75 bin kişi. İşte Sivas bu.

81 vilayetimizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela Sivasımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk mu? Saymaya kalksak saatler sürecek nice reformu ülkemize kazandırdık mı? Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Zaman içinde söylemler, genel başkanlık koltuğunda outran şahıslar bile değişti. Hiçbir değişim, CHP’nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı.

Bu partide her gelen gideni aratıyor. Biliyorsunuz devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık… Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de Konya’yı, Çorum’u ayrı birer ülke zannetse de, bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal’in kendine has bir siyaset yapma usulü vardı.

CHP’nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP’li vatandaşlarımızı değil, bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Şimdi çıkmış ‘bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin’ demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağa babaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bedelli askerlik üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir." dedi

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