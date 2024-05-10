CHP lideri Özel Kütahya’da konuştu: “Suçlu aramıyoruz, hepimiz sorumluyuz”

CHP Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, 14 Mayıs için “Kimseyi suçlamıyor, suçlu aramıyoruz. Çünkü bu durumdan hepimiz sorumluyuz. 14 Mayıs’ta en çok da gençlerin umudunu kırdık” dedi.

Konuşmasında yerel seçim sonuçlarından memnun olduklarını belirten Özel, “Cumhuriyet’in 100. yılında yapılan seçimleri kaybettiğimiz için ülkede pek çok kişinin özellikle gençlerin umudunu kırdık. Sonra yine biz umut olacağız dedik, partiyi ayağa kaldıracağız dedik, inandınız. Bundan sonraki seçimleri de aynı şekilde kazanacağız. Bunun için gençlerimizi partiye yönlendirin. Baba ocağının tapusu yalnız Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Bu nedenle Türkiye İttifakı diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye İttifakı ilk seçimlerde Atatürk’ün partisini iktidar yapacak”

Gelecek genel seçimleri işaret ederek konuşan CHP lideri Özel açıklamasında “Türkiye İttifakı ilk seçimlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacak. Buna şüphe yok. O güne kadar arı gibi çalışmaya devam edeceğiz. Hem müzakere hem de mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.