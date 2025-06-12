CHP Lideri Özel: Zeyrek'in Cenazesi Birleştirici Bir Etkinlikti

Özel: 'Zeyrek'in Cenazesi Birleştirici Bir Etkinlikti'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninin birleştirici niteliğine dikkat çekti. Özel, Zeyrek'in cenaze töreninin yapıldığı Fatih Sergi Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin temsil edildikleri, mesajlarını ilettikleri birleştirici bir cenazeydi" diyerek taziyede bulunma sebebini anlattı.

9 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Zeyrek’in, 1,5 yıl süren belediye başkanlığı görevinde, Manisalıların takdirini kazandığını vurgulayan Özel, "Ferdi başkan, il başkanlığından geldiği bu yolda partililerin gönlünü kazanmıştı. Ancak 1,5 yılda tüm Manisa'nın gönlünü fethetti" ifadelerini kullandı.

Özel, taziye sürecinin son gününde, "Bugün taziyemizin son günündeyiz. Sadece Manisa'dan değil, Trabzon'dan da gelenler oldu. Yurt dışında olan ve taziyeye yetişmek isteyen çok sayıda isim var" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile tüm siyasi partilerin genel başkanlarının taziyelerini ilettiğini aktardı.

Zeyrek'in cenazesinde vatandaşların gösterdiği samimiyetin her siyasetçiye yol gösterici olmasını temenni eden Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un taziyesi hakkında da bilgi verdi. Özel, "İki şüphenin gözaltında olduğu söyleniyordu. Adli kontrolle serbest bırakıldılar. Biz bütün detaylarıyla takip ediyoruz" dedi.

Son olarak, Gaziosmanpaşa Belediyesinde başkan vekili seçimi konusuna değinen Özel, "AK Parti'li bir belediye başkanının yerine vekil seçilecekse ben aday çıkarmam. Belediye başkanlığı bittiyse her parti kendi gereğini yapsın" diyerek görüşlerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine ilişkin Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 3. gününde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine ilişkin Fatih Sergi Salonu'ndaki taziyenin 3. gününde gazetecilere açıklama yaptı.