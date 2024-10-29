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CHP Lideri Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de Atatürk'ü andı ve partililerle buluştu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:38
CHP Lideri Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Anıtkabir'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vatandaşlarla Buluşma

Özel, I. Meclis'in önünde vatandaşlara hitap ettikten sonra, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı. Partililerle birlikte yürüyerek Anıtkabir'e ulaşan Özel, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kırmızı Karanfil ve Anıtkabir'den Ayrılış

Mozoleye bir kırmızı karanfil bırakılmasının ardından, vatandaşlarla sohbet eden Özgür Özel, anılarını paylaşarak birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Anıtkabir'den ayrılarak ziyaretini sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla I. Meclis önünde vatandaşlara hitap etmesinin ardından CHP Ankara İl Başkanlığınca, Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla I. Meclis önünde vatandaşlara hitap etmesinin ardından CHP Ankara İl Başkanlığınca, Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.

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