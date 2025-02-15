CHP Lideri Özgür Özel, BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BİRTEK-SEN Başkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan resmi açıklamaya göre, Özel, gözaltına alınıp serbest bırakılan Türkmen ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gaziantep'te düşük ücretleri protesto eden işçilerin yanında olduklarını ifade etti. Özel, bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Gaziantep İl Başkanı ve parti milletvekillerinin durumu yakından takip ettiğini vurguladı.