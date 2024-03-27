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CHP lideri Özgür Özel’den bakanlara tepki: “Böyle devlet yönetimine yazıklar olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt’ta halka buluştu. Bakanların AKPli adaylar için oy istemesine tepki gösteren Özel, “Böyle adalete de devlet yönetimine de yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 17:33
CHP lideri Özgür Özel’den bakanlara tepki: “Böyle devlet yönetimine yazıklar olsun”

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı gün kala partililerin seçim çalışmaları devam ediyor. Esenyurt’ta halk buluşmasına katılan ve burada konuşma yapan Özgür Özel konuşmasında, bakanları sert bir dille eleştirdi. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oy istemesine tepki gösteren Özel, Yerlikaya için “Sen seçimin güvenliğinden sorumlusun. Polis ve jandarmalar sana bağlı. Ama sen kalmış İstanbul’da taraf tutuyorsun. Kurum’a oy istiyorsun. Böyle adalete, böyle yönetime yazıklar olsun” dedi.

“Maliye Bakanı Kurum’un peşinde koşacağına emekliye çözüm bulsun”

Esenyurt’ta konuşan CHP lideri Özel, “Esenyurt geçen yerel seçimlerde iki büyük karar verdi. Hem İlçedeki 15 yıllık AKP iktidarını hem de İstanbul’daki 25 yıllık AKPli belediyeyi değiştirmeyi başardı. Bu karardan dolayı Esenyurtluları hiç pişman etmedik” dedi ve ilçede yapılan hizmetlere değindi.

Bakanlara tepkisini dile getiren Özel, “17 bakanla İstanbul’u kuşatmaya çalışıyorlar. Halk artık Maliye Bakanı, Murat Kurum için oy peşinde koşacağına önce emeklinin sıkıntısına bir çare bulsun istiyor. Çalışma Bakanı için de aynı. Oy toplama işini bırakıp işsizlik sorununu çözsün diyorlar.”

Başkan Özel konuşmasında, “Hep birlikte başaracağız.” diyerek CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer ve İBB adayı Ekrem İmamoğlu için Esenyurtlulardan destek istedi.

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