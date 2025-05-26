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CHP Lideri Özgür Özel, Fransız Senatörleri Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız senatörleri genel merkezde kabul etti, görüşmede önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:30
CHP Lideri Özgür Özel, Fransız Senatörleri Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız Senatörleri Kabul Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Fransız senatörleri kabul etti. Yapılan açıklamaya göre, Özel bu toplantıda Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan bir heyeti makamında ağırladı.

Özel ile Eşlik Eden İsimler

Görüşme sırasında Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Rhone Senatörü...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan Fransa senatosu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Rhone Senatörü...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier'den oluşan Fransa senatosu heyetini kabul etti.

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