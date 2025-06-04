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CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret ederek adaletsizliklere karşı çıktığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:26
CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun yaş gününü kutladıklarını ve bayramlaştıklarını ifade etti.

Adaletsizliklere İsyan

Özel, açıklamasında, "Dalga dalga gelen adaletsizliğe, haksızlıklara isyan ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan, her mecrayı kullanarak yapılan hukuksuzlukları anlatmaya devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, cezaevindeki tutuklu arkadaşlarının aileleriyle görüşmesinin ne denli zor olduğuna da değindi.

İzmir'deki Grev Başarısı

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevinin olumlu sonuçlandığını belirterek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yapıcı dilinin önemine vurgu yaptı. "Bu süreçte belediye başkanımıza karşı alaycı ifadeler duyduk, fakat sonuçta önemli olan anlaşmanın sağlanmış olmasıdır," dedi.

Kurultay İddianamesine Tepki

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı çerçevesinde hazırlanan iddianame hakkında da yorumda bulunan Özel, iddianamenin boş olduğunu ve MASAK raporunda herhangi bir para hareketinin tespit edilmediğini aktardı.

İnce'den İmamoğlu'na Ziyaret

Özgür Özel'in ziyaretinin ardından, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret etti. İnce, yargının siyasallaştığını öne sürerek, adalet sisteminin bağımsız ve tarafsız hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

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