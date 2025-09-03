CHP Lideri Özgür Özel: İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Görevde

Özel, mahkeme kararını eleştirerek üyelerin iradesine vurgu yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasındaki konuşmasında Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı olarak görev başında olduğunu vurguladı.

Özel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin il başkanı nerede görev yapar? CHP'nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır."

Açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanması kararına ilişkin eleştiriler yer aldı.

Özel, partinin makam odaları üzerine de konuştu: "Bunlardan biri Meclistedir, biri Söğütözü'ndeki genel merkezimizdedir. 81 tanesi de 81 ildeki il başkanlığıdır. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir."

İstanbul ziyaretinden önce Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmeden önce il binasına geldiklerini belirten Özel, "Kendisiyle, yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım. Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Mahkeme kararını değerlendiren Özel, "Dün alınan karar, asliye hukuk mahkemesinin, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Özel, Özgür Çelik’in seçildiği kurultayda oy kullanan ve görevinin başında olan delegelerin noterde olağanüstü kongre için imza verdiğini belirterek, "Bütün arkadaşlarımız, 'İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz. İrademizin arkasındayız' diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar." dedi.

Gelecek hafta yapılacak süreçle ilgili olarak Özel, "İstanbul'un mahalle delegeleri belirlenmiş, 14 ilçemizin ilçe seçimi kararları ilgili ilçe seçim müdürlüklerince alınmış ve seçimlerin günü bellidir ve gelecek haftadan itibaren ilçe başkanlıklarımız seçimlerini yaparak 2025 yılı kongre sürecinin sürdüreceklerdir. Buna engel olmaya, hiçbir asliye hukuk mahkemesinin yetkisi yoktur. Bu yetki gaspını tanımıyoruz." şeklinde konuştu.

Özel, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin parti binasına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babaevine ve seçilmişlere sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek, tüm demokratları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti: "Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz." Miting saati: 20.30, yer: Zeytinburnu.

Görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de yaptığı açıklamada kendisine destek ziyaretinde bulunan herkese teşekkür etti.

