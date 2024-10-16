CHP Lideri Özgür Özel Kırıkkale'de Emekli ve Sığınmacı Sorunlarına Dikkat Çekti

Özgür Özel'den Kırıkkale'de Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'de düzenlenen Halk Buluşması'nda önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Türk milletinin kahramanlığına vurgu yaparak, "Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken, İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak?" ifadelerini kullandı.

Emekli Sorunları ve Yerel Seçim Başarısı

Özel, son yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl aradan sonra birinci parti olmasının ve Ahmet Önal'ın elde ettiği başarıların büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Kırıkkale'de Önal'ın sonuçlarının halkın ona duyduğu güveni tekrar kanıtladığını dile getirdi.

Emekli Maaşları Üzerine Eleştiriler

Emekli maaşlarına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "En düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi, şimdi ise bu rakam 2,5 çeyrek altın alacak düzeye düştü. AK Parti'nin politikaları emeklilerimizi mağdur etti." diyerek, CHP iktidarında bu sorunların çözüleceğini savundu.

Sığınmacı Sorununa Dikkat Çekti

Özel, sığınmacı sorununa dikkat çekerek, bu sorunun kötü dış politikaların bir sonucu olduğunu belirtti. Erdogan'a seslenerek, Suriyelilerin memleketlerine dönmesi gerektiğini ve mevcut politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel konuşmasını, Türkiye'nin yeniden güçlü bir ülke olması için ortak mücadele çağrısı yaparak sonlandırdı. Ayrıca, seçimlerin ardından CHP olarak sosyal, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt demokratlardan oluşan bir 'Türkiye İttifakı' oluşacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), bazı programlara katılmak için geldiği kentte partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, partililer tarafından çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), bazı programlara katılmak için geldiği kentte partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, partililer tarafından çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), bazı programlara katılmak için geldiği kentte partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, partililer tarafından çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), bazı programlara katılmak için geldiği kentte partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, partililer tarafından çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), bazı programlara katılmak için geldiği kentte partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, partililer tarafından çiçekle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), bazı programlara katılmak için geldiği kentte partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, partililer tarafından çiçekle karşılandı.