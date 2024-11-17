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CHP'liler Esenyurt'ta Protesto Gösterisi Düzenliyor

CHP'liler, Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan gelişmelere tepki göstererek protesto eylemlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:54
CHP'liler Esenyurt'ta Protesto Gösterisi Düzenliyor

CHP'li Protestolar Esenyurt'ta Devam Ediyor

CHP üyeleri, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına yönelik protestolarını sürdürmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Zeliha Aksaz Şahbaz, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP meclis üyeleri ve çok sayıda partili, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Açıklamalarda Bulundular

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aytekin, "Esenyurt'un hakkını korumak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı. Aytekin, Esenyurt'a adalet gelene kadar protesto eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Aytekin’in konuşmasında öne çıkan noktalar şunlar oldu:

  • "Bu ülkede namuslularla, haklılarla, hakkı yenenlerle, hakkını alamayanlarla, mağdurlarla örgütleneceğiz."
  • "Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkesle yan yana geleceğiz."
  • "Sandıkta demokratik yollarla, 31 Mart 2024'te bu iktidarı devireceğiz."
  • "Sonra kardeşlik sofrası kuracağız, o sofrada herkes hakkını alacak."

CHP'nin bu protesto eylemi, Esenyurt'taki siyasi atmosferin gerildiği bir dönemde gerçekleşiyor ve partililerin birlik ve dayanışma mesajları vermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden...

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarını sürdürüyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Ensar Aytekin, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden protestoya katılarak konuşma yaptı.

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden...

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarını sürdürüyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Ensar Aytekin, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden protestoya katılarak konuşma yaptı.

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