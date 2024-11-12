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CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi Önündeki Protestosu Devam Ediyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ndeki gelişmeleri protesto ediyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:58
CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi Önündeki Protestosu Devam Ediyor

CHP'lilerden Esenyurt Belediyesi Önünde Protesto

CHP'li gruplar, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını Esnyurt Belediyesi önünde protesto ediyor.

Protestoya Katılım Yoğun Oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ve Deniz Demir, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile birlikte partililer, Esenyurt Belediyesi önünde toplandı.

Dinçer: 'Hakları Gasbediliyor'

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, Esenyurt Belediyesine genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri olarak girdiklerini ve belediye personeliyle sohbet ettiklerini vurguladı. Dinçer, "Esenyurt'ta halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin haklarının gasbedildiğini" savundu.

Dinçer, "Onlar şunu kestiremediler, biz Esenyurt halkının iradesini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Hak yerini bulacak ve sonunda kazanan halkın iradesi olacak" dedi.

Bekleyiş Sürüyor

Esenyurt Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Halit Yılmaz da konu hakkında bir açıklama yaptı. Partililerin belediye önündeki bekleyişi sürmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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