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CHP Lütfü Savaş kararını verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ediyor. CHP, son değerlendirmeler sonrası Savaş'ın adaylığını onayladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:40
CHP Lütfü Savaş kararını verdi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ediyor. CHP, son değerlendirmeler sonrası il ve ilçe örgütleri ile belediye başkan adaylarının talep ve mutabakatına uyarak Savaş'ın adaylığını onayladığını açıkladı.

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı'nda Lütfü Savaş'ın isminin okunmaması, adaylığının tartışılmasına neden oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının başka bir isim olabileceği spekülasyonları yapıldı. Özel, bir televizyon kanalında Savaş'la görüşeceğini ve Hatay anketine bakacaklarını söyledi.

Özgür Özel, Lütfü Savaş'la CHP genel merkezinde buluştu. Görüşme, saat 10.40'ta başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı. Lütfü Savaş, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden gitti.

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