CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:09
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Parti genel merkezinde saat 13.00'te başlayan toplantının gündem maddeleri arasında, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim, iç politikadaki gelişmeler, ekonomi ve etkinlik takvimi yer aldı.

Kurultay İptali ve İddianameler Gündemde

Toplantıda ayrıca, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na dair başlatılan soruşturma, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın Kurultay'ın iptali için açtığı dava ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar da öncelikli konular arasında değerlendirilecek. Ekrem İmamoğlu’nun yargı görevi yapan bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla ilgili olarak, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame de ele alınacak.

Belediye Görevlendirmeleri Üzerine Değerlendirmeler

MYK'de, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaretler ve Suriye ile Filistin'deki son gelişmelerin de gözden geçirileceği bilgisi edinildi.

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