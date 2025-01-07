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CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki MYK toplantısı 2 saat 40 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:26
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Tamamlandı

CHP MYK Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. CHP Genel Merkezi'nde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu kritik toplantı yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.

Toplantının İçeriği

Toplantı, Özel'in sunuşuyla başlamasının ardından, genel başkan yardımcıları kendi faaliyet alanlarına ilişkin detaylı sunumlar yaptı. MYK üyeleri, özellikle Özgür Özel'in Meclis'teki makamında DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgilendirildi.

Aynı zamanda, bu görüşmeye ilişkin fikir alışverişlerinin de yapıldığı belirtildi. Toplantı, partinin gelecek stratejileri ve politika hedeflerinin değerlendirildiği bir zemin sundu.

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