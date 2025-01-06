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CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kritik konuları tartışmak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:54
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli konuları ele almak üzere bir araya geldi. Toplantı, parti genel merkezinde saat 11.50'de başladı.

Kritik Konular Gündemde

Bu yılın ilk MYK toplantısında, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından meydana gelen son gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları ve belediyelere yapılan görevlendirmeler gündeme gelecek. Ayrıca, ekonomi, iç politika, partinin iç disiplin dosyaları ve üye sayısı artış oranı ile etkinlik takvimi gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

İmralı Ziyareti ve İzlenecek Yol Haritası

Toplantıda ayrıca, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve TBMM'de milletvekili bulunan partilerle yapılan görüşmeler değerlendirilecek. CHP'nin bu süreçte izleyeceği yol haritası da görüşülecek.

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