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CHP Milletvekili Murat Emir'in Gündem Değerlendirmesi

Murat Emir, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı ve üniversite yurt sorununa, M çiçeği hastalığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:19
CHP Milletvekili Murat Emir'in Gündem Değerlendirmesi

CHP’li Emir'den Önemli Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararına değinerek, TBMM’yi yeniden 10 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Yurt Sorununa Dikkat Çekti

Emir, basın toplantısında üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını vurguladı. "İktidar, yurt sorununu çözemediği için gençleri kaderine terk etti," dedi. Ayrıca ailelerin özel yurt bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yıllık özel yurt ücretlerinin 120 bin ile 300 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

M çiçeği Hastalığı Hakkında Uyarı

Sağlık Bakanlığı’nın M çiçeği (mpox) hastalığı ile ilgili yetersiz önlemler aldığını söyleyen Emir, "Kovid-19 pandemisini unutmamak lazım. Sağlık Bakanı’nı buradan uyarıyoruz; süreci şeffaf yürütmek zorundasınız," dedi. Ankara'da vakaların mevcut olduğunu belirten Emir, sağlık kuruluşlarının açıklamalarının güvenilirliğini sorguladı.

Kadına Yönelik Şiddet Meselesi

Son zamanlarda Manisa’da bir hamile kadına yönelik şiddet olayını anımsatan Emir, "Kadına karşı şiddeti önlemesi gerekenler, vatandaşlara suçlamada bulundu. Bu durum kabul edilemez," ifade etti. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Süleyman Soylu'nun Yasama Dokunulmazlığı

Emir, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini değerlendirdi. Meclis soruşturması için gerekli imzaların toplanması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Belediye Başkanları ve Ekonomik Borçlar

Emir, belediye başkanlarının SGK borçlarının yapılandırılması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ile görüşme isteği konusunda bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. "Şu an Başkanımızın, Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planı yok," dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifası hakkında da "Şimşek kaçacak yer arıyor," yorumunu yaptı ve Türkiye’nin ekonomik programının tutmaması konusunda eleştirilerde bulundu.

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