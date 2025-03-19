CHP Milletvekilleri İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Tepki Gösterdi

CHP milletvekilleri, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepki için Meclis'ten parti genel merkezine yürüdü.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:35
CHP Milletvekilleri İmamoğlu'nun Gözaltı Kararına Tepki Gösterdi

CHP Milletvekillerinden Gözaltı Kararına Protesto

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert bir tepki gösterdi. Meclis'te toplanan milletvekilleri, bu durumu protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda kürsü işgali yaparak slogan attılar.

Parti Genel Merkezine Yürüyüş

Tepkilerini Meclis'te sürdürdükten sonra, CHP milletvekilleri Söğütözü Mahallesi'nde bulunan parti genel merkezine yürümeye başladılar. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş sonrasında, özellikle CHP Grup Başkanvekili Murat Emir öncülüğünde yaklaşık 50 milletvekili, genel merkeze ulaşarak burada bir araya geldi.

Emir'den Önemli Açıklamalar

Genel merkezde yaptığı konuşmada, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçimin önemine değinen Emir, "Bugün talimatla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alanlar, 23 Mart'taki seçimimizi sakatlamaya çalışanlar bilsin ki o sandık er geç gelecek, halkın iktidarı kurulacak," dedi.

Emir, gözaltı kararının asıl amacının İmamoğlu'nun bir sonraki genel seçimlere katılmasını engellemek olduğunu ifade ederek, "Biz, demokrasimize de Ekrem İmamoğlu'na da baba ocağımız CHP'ye de sahip çıkmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla...

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Meclis'ten parti genel merkezine yürüdü. Yürüyüşte CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir de yer aldı.

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla...

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Meclis'ten parti genel merkezine yürüdü. Yürüyüşte CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir de yer aldı.

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