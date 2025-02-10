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CHP MYK Toplantısı Erken Seçim Gündemi İle Tamamlandı

CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında erken seçim gündemi ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:26
CHP MYK Toplantısı Erken Seçim Gündemi İle Tamamlandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Tamamlandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, 2,5 saat sürdü ve parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gündemde önemli maddeler yer aldı.

Erken Seçim ve Ön Seçim Değerlendirmesi

MYK gündeminde, bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında ele alınan "erken seçim" konusu değerlendirildi. Toplantıda, ön seçim takvimi onaylanırken, aday kriterleri belirlendi. Genel Başkan Özgür Özel'in yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda ön seçimle ilgili takvim detayı paylaşacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İncelemesi

Toplantıda ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan incelemenin de görüşüldüğü belirtildi. Bu konu, partinin iç işleyişi ve hukuki durumunu etkilemesi açısından önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

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