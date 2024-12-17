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CHP MYK Toplantısı Sona Erdi: Önemli Konular Ele Alındı

CHP MYK toplantısı sona erdi, iç politika ve bütçeye dair önemli konular değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:59
CHP MYK Toplantısı Sona Erdi: Önemli Konular Ele Alındı

CHP MYK Toplantısı Tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı bir şekilde sona erdi. Toplantı, toplamda 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşülen Konular

Toplantıda, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları gibi kritik konular ele alındı. Bunun yanı sıra, bakanlıklara ait 2025 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'nda devam eden görüşmeleri ve iç politika ile etkinlik takvimi gibi başlıklar da masaya yatırıldı.

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