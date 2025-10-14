CHP'nin 39. Olağan Rize İl Kongresi: Adem ve Şahbaz'tan İktidar Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz, 39. Olağan Rize İl Kongresi'nde iktidar hedeflerini yineleyip Saltuk Deniz'in yeniden seçildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 17:19
CHP'nin 39. Olağan Rize İl Kongresi: Adem ve Şahbaz'tan İktidar Mesajı

CHP'nin 39. Olağan Rize İl Kongresi Rize'de gerçekleşti

Adem ve Şahbaz, iktidar mesajını yineledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz, partilerinin 39. Olağan Rize İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Adem, yaptığı konuşmada Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yola sadece yürümeye değil, koşmaya çıktıklarını belirterek partinin önceliğinin iktidar olduğunu vurguladı. Adem, 'Bizim tek derdimiz var, iktidar olmak. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde partimizi iktidara taşıyıp, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak. Bizim başka bir hedefimiz yok. Tek hedefimiz bu. Kişisel hırsları kovalayacak kimsenin içimizde yeri yok.' dedi.

Adem, her zaman önceliklerinin CHP olduğunu belirterek, 'Hırslarımız daha sonra gelir. Olur veya olmaz ama önce Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yürümek boynumuzun borcudur. Bu borcu ödeyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise teşkilatın tüm kademeleriyle sürdürülen demokrasi mücadelesine dikkat çekti. Şahbaz, başlattıkları değişimin ardından CHP'nin Türkiye'de birinci parti konumuna geldiğini savunarak şunları söyledi:

'Bu yol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın yoludur. Bu yol, demokrasi yoludur. Bu yol, laik Cumhuriyet yoludur. Biz bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. "Cumhuriyet Halk Partisini değiştirdik, Türkiye'yi değiştireceğiz" diyoruz. Evet, değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştirmemize çok az kaldı. İlk seçimlerde iktidarı değiştireceğiz. Ve sadece iktidarı değiştirmekle kalmayacağız, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yeniden kuracağız.'

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Saltuk Deniz, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, davetliler ve delegeler katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Rize İl Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Rize İl Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Rize İl Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde...

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Von der Leyen: Bosna Hersek AB'nin 'eşiğinde' — 1 milyar avroluk destek hazır
2
KKTC Meclisi 'İki Devletli Çözüm' Kararını Oy Çokluğuyla Kabul Etti
3
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Karşıyaka'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
4
ARES Tersanesi'nde İlk ARES 18 SAR Botunun Kaynak Töreni
5
Batman'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yürüyüşle Protesto Edildi
6
Tekirdağ Saray'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
7
Ağrı Havalimanı'nda Hac Ziyareti Coşkusu: Alcalan Hacılar Çiçeklerle Karşılandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL