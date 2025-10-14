CHP'nin 39. Olağan Rize İl Kongresi: Adem ve Şahbaz'tan İktidar Mesajı

CHP'nin 39. Olağan Rize İl Kongresi Rize'de gerçekleşti

Adem ve Şahbaz, iktidar mesajını yineledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz, partilerinin 39. Olağan Rize İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Adem, yaptığı konuşmada Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yola sadece yürümeye değil, koşmaya çıktıklarını belirterek partinin önceliğinin iktidar olduğunu vurguladı. Adem, 'Bizim tek derdimiz var, iktidar olmak. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde partimizi iktidara taşıyıp, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak. Bizim başka bir hedefimiz yok. Tek hedefimiz bu. Kişisel hırsları kovalayacak kimsenin içimizde yeri yok.' dedi.

Adem, her zaman önceliklerinin CHP olduğunu belirterek, 'Hırslarımız daha sonra gelir. Olur veya olmaz ama önce Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yürümek boynumuzun borcudur. Bu borcu ödeyeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise teşkilatın tüm kademeleriyle sürdürülen demokrasi mücadelesine dikkat çekti. Şahbaz, başlattıkları değişimin ardından CHP'nin Türkiye'de birinci parti konumuna geldiğini savunarak şunları söyledi:

'Bu yol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ın yoludur. Bu yol, demokrasi yoludur. Bu yol, laik Cumhuriyet yoludur. Biz bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. "Cumhuriyet Halk Partisini değiştirdik, Türkiye'yi değiştireceğiz" diyoruz. Evet, değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştirmemize çok az kaldı. İlk seçimlerde iktidarı değiştireceğiz. Ve sadece iktidarı değiştirmekle kalmayacağız, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yeniden kuracağız.'

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Saltuk Deniz, yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, davetliler ve delegeler katıldı.

