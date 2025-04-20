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CHP'nin Beyoğlu'nda İzinsiz Gösterisinde Arbede Çıktı

Beyoğlu'nda CHP'nin izinsiz gösterisi sırasında polisle arbede yaşandı. Özgür Çelik, yürüyüşlerini engelleyenleri şikayet edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 00:12
CHP'nin Beyoğlu'nda İzinsiz Gösterisinde Arbede Çıktı

Beyoğlu'nda CHP'nin İzinsiz Gösterisi

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Beyoğlu'nda düzenlenmek istenen izinsiz gösteri sırasında, polis ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen yürüyüş nedeniyle, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve barikatlar kurduğu görüldü.

Polisle Göstericiler Arasında Çatışma

Tünel'de toplanan kalabalık, polis uyarılarına rağmen dağılmayarak barikatı aşmaya çalıştı. Bu esnada bazı göstericilerin polislere su şişesi fırlatması üzerine arbede çıktı. Ekipler, dağılmamaya direnen gruba müdahalede bulunarak kalabalığı dağıtmak için çaba sarf etti.

Oturma Eylemi ve Açıklamalar

Arbedenin sonucunda, CHP İl Başkanı Özgür Çelik grup adına bir açıklama yaptı. Çelik, toplanma sebebinin İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını kınamak olduğunu belirtti ve yürüyüşlerinin anayasal haklarını kullanma çabalarının engellendiğini dile getirdi.

Çelik, yürüyüşleri engelleyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Gazze'deki zulmün 7 Ekim'den bu yana arttığını vurgulayan Çelik, "Bu katliam, kundaktaki bebeklerin can verdiği bir katliam. Katliamın faili İsrail, sırtını sıvazlayanlar ise emperyalist güçlerdir," dedi.

Açıklamanın ardında, Çelik ve bazı partililer oturma eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren eylem sonrasında göstericilerin dağılmaya başladığı gözlemlendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen izinsiz gösteri nedeniyle polis ile...

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen izinsiz gösteri nedeniyle polis ile grup arasında arbede yaşandı. Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen izinsiz yürüyüş dolayısıyla emniyet ekipleri çevrede barikatlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen izinsiz gösteri nedeniyle polis ile...

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen izinsiz gösteri nedeniyle polis ile grup arasında arbede yaşandı. Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen izinsiz yürüyüş dolayısıyla emniyet ekipleri çevrede barikatlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

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