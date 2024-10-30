CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer Yargı Sürecine İlişkin Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Yargı Süreci Açıklamaları

CHP'nin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu İçin Adil Soruşturma Talebi

Günaydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı konuşmada, İmamoğlu hakkında devam eden yargı sürecine değinerek, "HSK'den taraf tutmasını değil, adil bir soruşturma yürütmesini, iddiaların kamuoyunu tatmin edecek şekilde araştırılmasını ve sonuçların paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

2019'da İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan davayı hatırlatan Günaydın, yargılamanın başlangıcındaki hukuksuzlukları vurguladı.

Yargılama Sürecindeki Eleştiriler

Günaydın, davanın ilk hakimince "sürüldüğünü" belirterek, mahkumiyet kararı verildikten sonra HSK'nin durumu resen araştırması gerektiğini ifade etti. HSK'nin konuyla ilgili hiçbir işlem yapmaması üzerine yine kurula dilekçe verildiğini ve dosyanın incelenmediğini dile getiren Günaydın, bu sürecin siyasetle ilişkilendirildiğini belirtti.

Ahmet Özer'in Gözaltı Süreci Hakkında Değerlendirme

Bir gazetecinin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Günaydın, herkesin Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde soruşturmalara dahil olduğunu kaydetti.

Günaydın, "Ahmet Özer'in terör örgütleriyle olan ilişkisi 31 Mart 2024 tarihinden sonra mı başladı? Eğer bir iletişim tespiti veya fiziki takip gerçekleştirdiyseniz, o tarihten sonra ona gerekli izinlerin nasıl verildiğini açıklamalısınız. Sonuçlar, Özer'in CHP'nin Esenyurt Belediyesi Başkanı olmaması durumunda bu sorunların yaşanmamış olabileceğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı açıklamada, İmamoğlu hakkında 2019'da "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açıldığını, yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı açıklamada, İmamoğlu hakkında 2019'da "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açıldığını, yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlattı.