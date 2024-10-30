DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,19 -0,24%
ALTIN
3.068,21 -0,37%
BITCOIN
2.485.350,12 -0,24%

CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer Yargı Sürecine İlişkin Açıklamaları

CHP'li Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecini ve Ahmet Özer'in gözaltını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:20
CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer Yargı Sürecine İlişkin Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Yargı Süreci Açıklamaları

CHP'nin Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu İçin Adil Soruşturma Talebi

Günaydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı konuşmada, İmamoğlu hakkında devam eden yargı sürecine değinerek, "HSK'den taraf tutmasını değil, adil bir soruşturma yürütmesini, iddiaların kamuoyunu tatmin edecek şekilde araştırılmasını ve sonuçların paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

2019'da İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan davayı hatırlatan Günaydın, yargılamanın başlangıcındaki hukuksuzlukları vurguladı.

Yargılama Sürecindeki Eleştiriler

Günaydın, davanın ilk hakimince "sürüldüğünü" belirterek, mahkumiyet kararı verildikten sonra HSK'nin durumu resen araştırması gerektiğini ifade etti. HSK'nin konuyla ilgili hiçbir işlem yapmaması üzerine yine kurula dilekçe verildiğini ve dosyanın incelenmediğini dile getiren Günaydın, bu sürecin siyasetle ilişkilendirildiğini belirtti.

Ahmet Özer'in Gözaltı Süreci Hakkında Değerlendirme

Bir gazetecinin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Günaydın, herkesin Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde soruşturmalara dahil olduğunu kaydetti.

Günaydın, "Ahmet Özer'in terör örgütleriyle olan ilişkisi 31 Mart 2024 tarihinden sonra mı başladı? Eğer bir iletişim tespiti veya fiziki takip gerçekleştirdiyseniz, o tarihten sonra ona gerekli izinlerin nasıl verildiğini açıklamalısınız. Sonuçlar, Özer'in CHP'nin Esenyurt Belediyesi Başkanı olmaması durumunda bu sorunların yaşanmamış olabileceğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı açıklamada, İmamoğlu hakkında 2019'da "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açıldığını, yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (solda), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde yaptığı açıklamada, İmamoğlu hakkında 2019'da "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açıldığını, yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayfun Pirselimoğlu 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü Kazandı
2
Gürcistan'da Seçim Hile İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı
3
İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor
4
Gökhan Zeybek'ten Ahmet Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Açıklaması
6
İsrail Ordusu'ndan Baalbek'teki Halk İçin Evlerini Terk Çağrısı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Mücadele Vurgusu

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek