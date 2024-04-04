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CHP’nin Hatay’daki itirazları devam ediyor: “38 bin oy geçersiz sayılmış”

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan’ın da aralarında olduğu CHP heyeti, Hatay’daki itirazların devam ettiğini söyleyerek son durumu paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 15:21
CHP’nin Hatay’daki itirazları devam ediyor: “38 bin oy geçersiz sayılmış”

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan’ın başkanlığındaki heyet, Hatay Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili itirazlarının devam ettiğini açıkladı. Hatay’da resmi olmayan sonuçlara göre CHPli aday Lütfü Savaş’ın 2 bin 866 oy farkı ile geride kalmış ve CHP bu sonuçlara itiraz etmişti. CHP, yeniden sayım talep ederken, seçim kurulu bu talebe karşılık vermedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, seçim kuruluna “Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım yapılabiliyor ama Hatay’da niye oylar sayılmıyor?” sorusunu yöneltti. Gökçen “Hatay’da bizim 38 bin 900 kadar geçersiz oyumuz var. AKPli aday ile aramızdaki fark ise sadece 2 bin 735. Bu durumda oyların yeniden sayılması gerekiyor. Süreci devam ettireceğiz.” dedi.

“Çelişkili bir durum var”

Yapılan itirazlarla ilgili olarak Gökçe Gökçen “Oyların yeniden sayılması talebimiz, bir tek Samandağ İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmişti. Oyların yeniden sayılma kararı alındı ve karar yazıya döküldü. Ancak bugün öğrendik ki İl Seçim Kurulu kararı durdurmuş ve talebimizin reddine karar vermiş. Yüksek Seçim Kurulu’nun bu çelişkili duruma son vermesini istiyoruz.” dedi.

“Hatalar düzeltilince fark azaldı”

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Maddi hataların düzeltilmesi ile birlikte, ilk başta 3 bin 890 olan fark 2 bin 735’e kadar düştü. Bu düşüş, sadece maddi hataların düzeltilmesi ile oluştu.” dedi. YSK’ya itirazlarının devam edeceğini belirten CHPli heyet, herkesi demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı.

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