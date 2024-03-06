CHP’nin itirazı sonuçsuz kaldı: YSK, AK Parti’nin reklam filmini yasaklamadı

YSK, CHP'nin Talebini Geri Çevirdi: "Ezan ve Türk Bayrağı" Reklamı Serbest!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun, AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlattığı "ezan sesi" ve "Türk bayrağı" içeren reklam filminin yasaklanması talebini reddetti. 2014'te benzer bir durum yaşanmış olsa da YSK, bu kez söz konusu reklamın yasaklanmasına gerek olmadığına hükmetti.

CHP'nin İtirazı: Ezan ve Türk Bayrağı İçeren Reklam Yasağa Takılmalı!

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 4 Mart'ta yayımlanan AK Parti reklam filminin 1.45 dakikalık süresinde 0.03-0.12 saniyeleri arasında duyulan ezan sesi ve reklamın tamamında ana tema olarak kullanılan Türk bayrağına odaklanarak YSK'ye başvuruda bulundu. Dilekçede, seçim propagandasında Türk bayrağı ve dini ibarelerin kullanımının yasaklandığı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a vurgu yapıldı.

YSK, Reddetti: Reklamda Yasaklanacak Bir Durum Yok!

YSK, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra CHP'nin talebini reddetti. YSK kararında, reklamın içeriğinin seçim yasalarına aykırı olmadığına hükmedildi. Bu karar, benzer bir durumun 2014'te yaşanmasına rağmen, YSK'nin bu kez reklamın serbest bırakılması yönünde bir karar almasını içeriyor.

Bu kararla birlikte, seçim kampanyalarındaki reklam içerikleriyle ilgili tartışmalar devam ed