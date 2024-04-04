Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler yeniden yapılacak

31 Mart'ta sona eren yerel seçimlerde partilerin itirazları devam ederken, YSK'dan dikkat çeken bir karar geldi. Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçimlerin yeniden yapılmasına karar verildi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 21:21
CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler yeniden yapılacak

YSK, Ardahan'da Yerel Seçimlerin Yeniden Yapılmasına Karar Verdi

Yerel seçim maratonunun sona ermesine rağmen partilerin aldıkları kararlara yönelik itirazlar devam ediyor. 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Ardahan'da dikkat çeken bir karar alındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ardahan'daki seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından itiraz süreçleri devam ederken, ilçe ve il seçim kurulları ile YSK, yapılan itirazları değerlendiriyor.

Ardahan'da Seçimler 2 Haziran'da Yeniden Yapılacak

YSK, Ardahan'da yapılan itirazı değerlendirerek seçimlerin yeniden yapılmasını kararlaştırdı. Yeniden yapılacak seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

CHP'li Vekilden Sert Tepki

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, YSK'nın kazanılan seçimi yenileme kararı vermesine sert tepki gösterdi. Demir, "YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz!" şeklinde açıklamalarda bulundu.

seçim

İLGİLİ HABERLER

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu: Milyonlar bayram edecek

Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu: Milyonlar bayram edecek

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak

Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!
6
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
7
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı! Büyük zam gece yarısı geldi!

Süre bitmeden yetişin! Bu banka 20.000 TL faizsiz krediyi şartsız verecek!

9 özel bankadan emekliye kallavi ödeme! Rakamı duyan soluğu şubede alacak

Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu: Milyonlar bayram edecek

Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek

Akaryakıt fiyatlarına seçim ayarı! Benzin, motorin, LPG alanlara şok üstüne şok

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

BİM dana döner 75 TL'ye satılacak! Alarmını kuran büyük indirime koşacak!

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 75 TL birden arttı!

Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı