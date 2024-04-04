CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler yeniden yapılacak

YSK, Ardahan'da Yerel Seçimlerin Yeniden Yapılmasına Karar Verdi



Yerel seçim maratonunun sona ermesine rağmen partilerin aldıkları kararlara yönelik itirazlar devam ediyor. 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Ardahan'da dikkat çeken bir karar alındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ardahan'daki seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından itiraz süreçleri devam ederken, ilçe ve il seçim kurulları ile YSK, yapılan itirazları değerlendiriyor.

Ardahan'da Seçimler 2 Haziran'da Yeniden Yapılacak

YSK, Ardahan'da yapılan itirazı değerlendirerek seçimlerin yeniden yapılmasını kararlaştırdı. Yeniden yapılacak seçimler 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

CHP'li Vekilden Sert Tepki

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, YSK'nın kazanılan seçimi yenileme kararı vermesine sert tepki gösterdi. Demir, "YSK’nın kazandığımız seçimi yenileme kararı vermesi kabul edilemez. Sandıkta kazandığımız Ardahan ili ana sütü gibi hakkımızdır. Hakkımızı yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz!" şeklinde açıklamalarda bulundu.



