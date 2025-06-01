CHP'nin TBMM Başkan Adayı Uğur Bayraktutan Oldu

CHP'de Meclis Başkanlığı Adayı Uğur Bayraktutan

CHP, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı olarak Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı belirledi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunduğunu açıkladı.

Emir: Bayraktutan herkesin takdirini kazanmış bir isim

Emir, Bayraktutan'ın 28. Yasama Dönemi Birinci Devre Meclis İdare Amiri görevini üstlendiğini hatırlatarak, “Uğur Bayraktutan, demokratik kişiliği, yapıcı tutumları ve tecrübesiyle tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının güvenini kazanmıştır. Bu nedenle, Meclis Başkanlığı için olabilecek en yüksek destekle karşılaşacak” dedi.

Destek Turları Başlıyor

Bayraktutan'ın destek turlarına başlayıp başlamayacağı sorusuna yanıt veren Emir, “Yarın, tüm grubu olan partileri ve milletvekillerini ziyaret ederek destek isteyecek. Bu konuda çalışmalara başladı” şeklinde konuştu.

Seçim ve Af Konuları Üzerine Değerlendirmeler

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle ilgili açıklamalarını değerlendirirken, Meclis'in erken seçim kararı almasının mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine yönelik duyulan hayal kırıklığını ifade etti ve adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, “Af kelimesi, duyulduğunda büyük bir beklenti doğuruyor. Ancak toplumsal yaraları sarmaya dönük bir yaklaşım eksikliği var” dedi.

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir (sağ 2), Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a (solda) sundu.

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir (sağ 2), Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a (solda) sundu.