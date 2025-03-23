CHP Ön Seçimi: Oy Kullanma Süresi 19.00'a Uzatıldı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ön seçimde oy verme süresinin saat 19.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:28
CHP Ön Seçimi: Oy Kullanma Süresi 19.00'a Uzatıldı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yaptığı ön seçimde, oy kullanma süresinin saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Böke, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 81 il ve 973 ilçede devam eden ön seçimdeki oylama sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Milyonlarca Türk vatandaşının sandık başında bir “demokrasi şöleni” sergilediğini ve halkın iradesine güçlü bir sahip çıkış gösterdiğini belirtti.

Böke, şu ifadeleri kullandı:
"Bu coşkuyla halk bize diyor ki, 'Biz bu sandıklarda bir süre daha bu kararlılığımızı göstermek istiyoruz.' Orijinalde saat 17.00'de kapanacak olan sandıklarımızı, saat 19.00'a kadar açık tutacağız."

Böke, ayrıca Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, yol arkadaşlarına, hukuka, demokrasiye, yaşlıdan gence, kadından erkeğe, büyük bir coşkuyla sahip çıkan tüm halkımıza yönelik bir mesaj gönderdi:
"Birlikte güçlüyüz. Bize bugün bunu hatırlattınız ve bu coşkuyla birlikte bugünü tam da Ekrem Başkan'ın söylediği gibi büyük bir demokrasi şölenine çevirdiniz. Sandıklarda saat 19.00'a kadar 81 il, 973 ilçede sandık başında olmaya devam edeceğiz. Bu sandığın bir son olmadığı, bilakis bir büyük başlangıcın günü olduğunu tam da bu kararlılık ve coşkuyla göstermeye devam edeceğiz."

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