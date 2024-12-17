CHP Parti Meclisi Toplantısı Sonuçlandı: Dış Politika ve Güvenlik Konuları Ele Alındı

CHP Parti Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi ve toplam 4,5 saat sürdü.

Dış Politika ve Güvenlik Üzerine Görüşmeler

Toplantıda, "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeler ve CHP'nin izleme planı üzerinde duruldu.

PM üyeleri, hem güncel gelişmeler hem de partinin Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları'nın çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel, dış politika konusunu anlatırken, Yankı Bağcıoğlu güvenlik üzerine sunum yaptı.