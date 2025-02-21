CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Taburcu Oldu

Rize'deki trafik kazasında yaralanan CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı hastaneden taburcu edildi ve sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:43
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Taburcu Oldu

Rize'de Trafik Kazasında Yaralanan CHP Milletvekili Taburcu Oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, hastaneden taburcu edildi. Kazada Ocaklı ile birlikte iki kişi daha hafif yaralandı.

Kaza Detayları

Bölgedeki Yeniyol köyü mevkisinde gerçekleşen kazada yaralanan Ocaklı’nın yanı sıra diğer aracın içerisindeki Serdar Koçoğlu ve Muhammet Memoğlu da hastaneye kaldırıldı. Üç kişinin de tedavileri Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tamamlandı.

Milletvekilinden Açıklama

Taburcu edilen Ocaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan dolayı bir gece hastanede müşahede altında kaldığını ifade ederek: "Her şey yolunda. Birlikte kaza yaptığımız arkadaşların da sağlık durumları çok iyi. Herhangi bir sorun yok." dedi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten takipçilerine de teşekkür eden Ocaklı, "Sağlığım gayet iyi, hiçbir sorun yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden buluşma dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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