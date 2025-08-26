DOLAR
CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün İstifa Edip Adaylıktan Çekildi

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, ilçe başkanlığı görevinden istifa edip adaylıktan çekildi. Üç aday daha baskı iddiasıyla yarıştan çekildi; Genel Merkez müdahalesi istendi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:49
Parti binasında yapılan basın açıklamasında çekilme ve istifa duyuruldu

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, yaklaşan teşkilat seçimleri öncesinde görevinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Akgün, görev süresi boyunca CHP'nin değerlerine bağlı kalarak ilçe başkanlığı yaptığını belirterek yeniden aday olduğunu ancak yarışta adil bir seçim ortamı oluşmadığını savundu. Açıklamasında "Bu sebeple partimizin ve Salihli'nin geleceğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı adaylığımdan çekilme kararı aldığımı kamuoyuna sunarım. Ayrıca bugünden itibaren ilçe başkanlığı görevimden de istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstifa ve adaylıktan çekilme haberiyle birlikte, ilçe başkanlığı için aday olan Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak da ortak bir açıklama yaparak yarıştan çekildiklerini duyurdu.

Yarıştan çekilen adaylar adına konuşan Olgun Özbudak, ilçe seçimlerinde tarafsız kalması gereken bazı STK’lar başta olmak üzere partide etkili konumda olan kişilerin baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü.

Özbudak, yaşanan sürece CHP Genel Merkezi'nin müdahale etmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle yarıştan çekildiklerini ifade etti.

CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün (fotoğrafta), hem ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini hem de yaklaşan teşkilat seçimleri öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu.

