CHP Sarıyer’de aday krizi! Aday adayları ortak açıklama yaptı: “Anketlerde sonuncu çıkan kişi aday gösterildi!

SARIYER'DE CHP'DEN ORTAK TEPKİ: "ADAY ATAMA SÜRECİNE İTİRAZ"



Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) açıkladığı belediye başkan adayı seçiminde kamuoyunda yükselen tepkilere karşılık, başkan adayları bir araya gelerek ortak bir açıklama yaptı.



ORTAK AÇIKLAMA İLE ADAY BELİRLEME SÜRECİNE İTİRAZ





Sarıyer Belediye Başkanı ve aday adayları, yaptıkları toplantının ardından ortak bir açıklama yaparak aday belirleme sürecine itiraz etti. Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp, 31 Mart 2024'teki seçimler için aday belirleme sürecinin şeffaf ve kamuoyunun taleplerine uygun işletilmesi gerektiğini vurguladı.

HAKSIZLIK VE ÖFKELİ TEPKİLER

Toplantıda, aday belirleme sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf olması gerektiğine dikkat çekilirken, son yapılan atama ile beklentilerin dışında bir kararın alındığına vurgu yapıldı. Bu durumun Sarıyerliler tarafından haksızlık olarak algılandığı ve öfkeye neden olduğu ifade edildi.

PARTİNİN KAYBETMESİNİN SORUMLULUĞU

Aday adayları, Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 yıllık iktidarının kaybedilme riski altında olduğunu belirterek, bu durumun sorumluluğunun kendilerinde değil, parti yetkililerinde olduğunu dile getirdi.

TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Son olarak, aday belirleme sürecinin tekrar gözden geçirilmesi ve adil bir şekilde yapılması için partiye ve kamuoyuna çağrı yapıldı.

Bu açıklama, Sarıyer'de CHP'nin belediye başkan adayı seçimine dair yaşanan gelişmelerin ardından gerçekleşti.