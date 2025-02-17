CHP Sözcüsü Yücel'den Önemli Açıklamalar: Adaylık Süreci ve İktidara Eleştiriler

Yücel, Cumhurbaşkanı Adaylığı Sürecini Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 23 Mart 2025 tarihinde belirlenmesi planlanan cumhurbaşkanı adaylığı yarışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanların 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvurularını CHP Genel Merkezine yapabileceklerini duyurdu.

İktidarın Halktan Koptuğunu Vurguladı

Yücel, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, iktidarın halktan uzaklaştığını ifade ederek bir dizi kritik veri paylaştı. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için Ocak 2025 itibarıyla aylık harcama tutarının 22 bin 75 lira olduğunu vurguladı. Yücel, bir asgari ücretlinin ailesinin gıda ihtiyacını karşılamak için tüm maaşını harcamak zorunda kaldığını kaydetti.

Enflasyon ve Ekonomi Üzerine Eleştiriler

Yücel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2025 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildiğine dikkat çekerek, iktidarın 'enflasyonda tek hane hedefine' bir kez daha ulaşamadığını belirtti.

Erdoğan’ın İmamoğlu'na Yönelik Sözleri Eleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini eleştiren Yücel, Erdoğan'ın İmamoğlu'nu hedef alarak 'Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere senin hayallerin bile yetişemez Ekrem.' demesini sert bir şekilde değerlendirdi. Yücel, 'Bir cumhurbaşkanının bir belediye başkanıyla bu kadar uğraşması, ondan ne kadar çekindiğinin bir göstergesi.' dedi.

Van'daki Kayyım Atamasına Tepki

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan kayyım atamasına da değinen Yücel, 'Bu durum, Van halkının seçme hakkına ihanettir. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmayan belediye başkanlarını görevden almak, millet iradesini gasp etmektir.' ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Üzerine Eleştiriler

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya da değinen Yücel, TÜSİAD'ın antidemokratik uygulamalara karşı ses çıkarmasının AKP'yi rahatsız ettiğini ifade etti. 'TÜSİAD, bu ülkede yaşanan hukuksuzlukları dile getirdiğinde politika dışına mı çıkmış oluyor?' diye sordu.

Adaylık Başvuru Süreci Başladı

Yücel, CHP'nin bir sonraki genel seçimdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart 2025 tarihinde başlatacağı ön seçim sürecinin detaylarını paylaştı: 'Aday adayları için başvuru süreci bugün başladı. Başvuruda bulunacak tüm aday adaylarına başarılar diliyoruz.'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.