CHP Sözcüsü Yücel: 'Direnişi Sonuna Kadar Sürdüreceğiz'

CHP Sözcüsü Yücel'den Önemli Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, “Bu direnişi, bu dayanışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi. Yücel, belediye meclis üyeleri ve Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte haklarının alınması için nöbete devam edeceklerini belirtti.

Protestolar Devam Ediyor

CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarını sürdürüyor. Yücel, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ile birlikte öğleden sonra belediye önünde buluşarak destek verdiler.

Esenyurt'un Seçilmiş Başkanı Tutsak

Yücel, burada yaptığı konuşmada, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı olan Özer'in yerine hizmet etmesi gerektiğini ama şu anda Silivri'de tutsak olduğunu ifade etti. Özer'in tutuklanmasından beri CHP'lilerin, belediye önünde nöbet tuttuğunu hatırlatan Yücel, “Belediye meclis üyelerimiz burada, bu demokrasi darbesinin ilk gününden beri burada nöbetteler. Onlar da Esenyurtlular da biz de hakkımız olanı alana kadar burayı terk etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Yanlışların Düzeltılması İçin Çağrı

Yücel, CHP'li belediyeler, belediye başkanları ve Ahmet Özer'in hiç kimseye veremeyeceği bir hesap olmadığını vurgulayarak, “Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için buradan çağrı yapıyorum. Burayı asla boş bırakmayacağız, Esenyurt'u kimseye, özellikle de rantçılara teslim etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.