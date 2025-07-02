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CHP Sözcüsü Yücel: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yolsuzluk Soruşturması Siyasi

Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının siyasi bir boyutu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 21:27
CHP Sözcüsü Yücel: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yolsuzluk Soruşturması Siyasi

CHP Sözcüsü Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine Yönelik Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yücel, gözaltındaki kişilerin masum olduğuna ve kısa süre içinde aklanacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Yücel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in il başkanlığı ziyaretinin ardından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının detaylarını paylaştı. Toplantıda hukukçulardan soruşturma dosyasına dair bilgi aldıklarını aktaran Yücel, "Bu soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğu kanaatine vardık" ifadelerini kullandı.

Masumiyet Vurgusu ve Gözaltı İşlemleri

Yücel, hem İl Başkanları hem de gözaltına alınan bürokratların masum olduklarını belirterek, "Bu suçlamalardan en kısa sürede aklanacaklar" dedi. Gözaltı işlemlerinin usul kurallarına aykırı yapıldığını savunan Yücel, sürecin şeffaf ve tutuksuz ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, partinin tüm kadrolarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gözaltındaki kişilerin bir an önce serbest kalacağına inandığını belirtti. Yücel, kooperatif projelerinin iyi niyetle yürütüldüğünü, İzmirli dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olma çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Projelerinde İlerleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentsel dönüşüm ve konut projelerinde geçmiş dönemlerde aksaklıklar yaşandığını ancak göreve geldiklerinden bu yana olumlu ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. Yücel, "Bu projelerdeki eksiklikler giderilecek, Başkan Tugay ve ekibi bu sorunun çözümü için gerekli çalışmaları yürütüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (solda) ile İzmir Büyükşehir Belediye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (solda) ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda), İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (solda) ile İzmir Büyükşehir Belediye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (solda) ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda), İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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