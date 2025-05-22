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CIA Binası Yakınında Şüpheli Kadın Vuruldu

Virginia'daki CIA binası yakınında bir kadın, güvenlik güçleri tarafından vuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 17:07
CIA Binası Yakınında Şüpheli Kadın Vuruldu

Virginia'daki CIA Binasi Yakınında Güvenlik Olayı

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın bir alanda, bir kadın şüpheli güvenlik görevlileri tarafından vuruldu.

Yerel saatle 04.00 sularında, Langley'deki CIA merkezine arabasıyla gelen kadın, durmayarak güvenlik kontrol noktasına doğru ilerlemeye çalışırken, görevliler tarafından ateş açıldı. Olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, şüphelinin ölümcül olmayan bir kurşun yarası ile vurulduğu ve daha sonra tıbbi bir tesise sevk edildiği belirtildi.

İsmi verilmeyen bir CIA yetkilisi, saldırının güvenlik olayı olarak tanımlandığını ve kadın şüphelinin vurulmasının herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti. Ayrıca, bu olayın gece saatlerinde Washington'da meydana gelen ve iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının vurulmasıyla ilgili bir bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

Olayın ardından CIA, Langley'deki ana binanın girişinin bugün kapalı olacağını açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın...

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın yerde bulunan kadın şüphelinin güvenlik görevlilerince vurularak yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın...

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın yerde bulunan kadın şüphelinin güvenlik görevlilerince vurularak yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir CIA yetkilisi, yerel saatle 04.00 sıralarında Langley'deki CIA merkezindeki bir girişe arabasıyla geldikten sonra durmayan şüpheli bir kadının CIA güvenliği tarafından vurulduğunu belirtti.

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