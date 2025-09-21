Ciangmın'da 1714 Chikungunya Vakası: Guangdong'da 3. Seviye Alarm

Guangdong'un Ciangmın kentinde 1714 Chikungunya vakası tespit edildi; şehir 3. seviye halk sağlığı acil durumu ilan etti, ağır hasta veya can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:52
Ciangmın'da 1714 Chikungunya Vakası: Guangdong'da 3. Seviye Alarm

Ciangmın'da 1714 Chikungunya vakası: Guangdong'da 3. seviye alarm

Gelişme

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası tespit edildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, şehir sağlık otoriteleri salgın nedeniyle 3. seviye 'halk sağlığı acil durumu' ilan etti.

Vaka profili ve önlemler

Yetkililer, 19 Eylül'e dek 1714 vaka bildirildiğini ve vakaların tamamının hafif düzeyde olduğunu açıkladı. Raporda ağır hasta veya can kaybının olmadığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Chikungunya ateşi Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve sınırlı ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık genellikle ateş ve şiddetli eklem ağrıları ile başlıyor; eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler gibi belirtiler görülebiliyor.

Geçmiş örnek

Çin'de daha önce, geçtiğimiz ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde de Chikungunya salgını yaşanmış, vakalar günde 600'e kadar çıkmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Rimini'deki TTG Turizm Fuarından Dışlandı
2
Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi
3
Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Söndürüldü
4
Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Trump'ın Adamı' İftirasi
5
İyilikhane Çocuk Derneği Kermes Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak
6
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65.283'e Yükseldi
7
Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te: Teknoloji, Bağımsızlık ve Ekonomik Dönüşüm

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü