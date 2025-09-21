Ciangmın'da 1714 Chikungunya vakası: Guangdong'da 3. seviye alarm

Gelişme

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası tespit edildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, şehir sağlık otoriteleri salgın nedeniyle 3. seviye 'halk sağlığı acil durumu' ilan etti.

Vaka profili ve önlemler

Yetkililer, 19 Eylül'e dek 1714 vaka bildirildiğini ve vakaların tamamının hafif düzeyde olduğunu açıkladı. Raporda ağır hasta veya can kaybının olmadığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Chikungunya ateşi Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve sınırlı ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık genellikle ateş ve şiddetli eklem ağrıları ile başlıyor; eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler gibi belirtiler görülebiliyor.

Geçmiş örnek

Çin'de daha önce, geçtiğimiz ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde de Chikungunya salgını yaşanmış, vakalar günde 600'e kadar çıkmıştı.