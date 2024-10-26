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Cibaliya'da Bombardıman: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'nin Cibaliya bölgesinde gerçekleşen bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:35
Cibaliya'da Bombardıman: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cibaliya'daki Bombardıman Sonrası Kaybı Raporları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca bu saldırıda 4 kişinin yaralandığı da belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yerel görgü tanıkları, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, ambulans ekiplerinin kuşatma altında yaralılara ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti. İsrail, farklı bölgelerde düzenlediği hava saldırılarıyla Filistinlilerin evlerine zarar vermekte, bu da yangınlara yol açmaktadır.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te Filistinlilere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. İsrail, bu süreçte 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 42 bin 885 Filistinli hayatını kaybederken, bu rakam 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742’si kadın olan kayıpları içermektedir. Saldırılarda zarar gören sivil altyapı, hastaneler ve eğitim kurumları da büyük bir tehdit altındadır.

Devam Eden Çatışmalar ve Nihai Durum

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bugüne kadar kaybettiği 752 asker ile birlikte olaylar sonucunda halk arasında korku ve infial yaratan bir ortamda ilerlemeye devam etmektedir. Son olarak, 24 Kasım 2023'te verilen insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam etmektedir.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum da pek iç açıcı değil. 7 Ekim’den bu yana yapılan saldırılarda 166’sı çocuk, toplamda 760 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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